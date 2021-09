World of Warships conmemora su 6º aniversario con estilo

Wargaming, desarrollador y editor del juego de combate naval gratuito más popular del mundo, World of Warships, ha lanzado hoy una actualización masiva de contenido para celebrar su sexto aniversario. La actualización 0.10.8 trae la colección “6 años de World of Warships”, que viene con atractivas recompensas, junto con una nueva ola de contenido de Transformers.

Además, los cruceros holandeses se han agregado como una nueva rama de barcos, mientras que los portaaviones soviéticos comienzan su viaje inaugural con acceso anticipado, seguido de un nuevo evento temporal que enseña a los jugadores sobre las diferentes escuelas de diseño de aviones experimentales.

Te puede interesar: Así será el mapa del Pacífico de Call of Duty: Warzone

6 años de World of Warships

Para unirse a las celebraciones de cumpleaños, los jugadores pueden dar un salto a la colección “6 años de World of Warships” y comenzar a armar un rompecabezas gigante de 60 piezas, dedicado a los eventos más importantes del año anterior. Las piezas se pueden obtener de los contenedores especiales “6 años de World of Warships”, que están disponibles en la Armería a cambio de tokens festivos.

Los jugadores también pueden obtener contenedores completando una cadena de misiones de combate especial o con el nuevo evento de temporada ‘’Rivalidad entre Oficinas Aéreas”. La recompensa por completar la colección será un supercontenedor, 6 contenedores de regalo, la bandera conmemorativa “6 años de World of Warships” y los tokens festivos se pueden canjear en la Armería por camuflajes permanentes temáticos.

Además de eso, los jugadores pueden esperar bonificaciones festivas especiales que se pueden ganar simplemente jugando en cualquier barco de Nivel V o superior. Dependiendo del nivel del barco, los jugadores pueden obtener supercontenedores, contenedores de regalo y tokens festivos.

Te puede interesar: Mejores postales del PlayStation Showcase 2021

Independencia de México y Chile en alta mar

Para conmemorar el Día de Independencia de México el 16 de septiembre de 1810 y de Chile el 18 de septiembre del mismo año, World of Warships preparó una serie de eventos importantes para los jugadores con misiones dentro del juego para obtener tres camuflajes y la bandera mexicana o chilena, las cuales estarán disponibles a partir del jueves 16 de septiembre a las 5:00 AM (hora Ciudad de México) y a las 7:00 AM (hora de Santiago, Chile).