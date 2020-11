Final de Free Fire League LATAM - Horario y dónde ver hoy EN VIVO

Después de 9 semanas de partidas intensas entre el grupo A y grupo B, por fin ha llegado el día que define quiénes de los 12 clasificados a la GRAN FINAL de la FREE FIRE LEAGUE LATAM seguirán vivos en la competencia para luchar y conseguir el trofeo que les acredite commo verdaderos representantes de LATAM o se vayan a sus casas con unas cuantas bajas.

La gran final de la Free Fire League LATAM se transmitirá este sábado 7 de Noviembre a través de las pantallas y redes sociales de Tv Azteca Deportes y Tv Azteca esports.

¿Dónde y a qué hora?

No te preocupes si tuviste que ir a la oficina o estárás en casa simplemente, podrás disfrutar de cada partida con una resolución de 1080 a través de las cuentas oficiales en Twitch, Facebook y Youtube de Tv Azteca esports, así como en el Sitio oficial y app desde las 13:00 hrs.

Sin embargo, si no tienes acceso a internet, no tienes porqué preocuparte. Tv Azteca Deportes también pensó en ello y pone a tu disposición su canal A MÁS (A+ 7.2) a través de televisión abierta en México habilitando la señal a partir de las 15:00 hrs (México).

Únete aquí a la transmisión

No te despegues de nuestras plataformas y recuerda seguirnos en cada una de ellas para recibir actualizaciones y las noticias más recientes en el mundo de los deportes electrónicos así como poder ganar jugozas recompensas en los diferentes títulos que tenemos para ti.