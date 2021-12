Franco Lazarte pone en alto a Argentina tras ganar la Fut Azteca eCup

La primera edición del Torneo Latinoamericano de FIFA 22 ya tiene Campeón. La FUT Azteca eCup fue todo un éxito y el pasado 4 de diciembre, se llevó a cabo la Gran Final del certamen en las instalaciones de TV Azteca Ajusco.

Participantes de Argentina, Costa Rica, Colombia y México, compitieron en un torneo local para buscar a los mejores jugadores de cada país y junto a las televisoras centroamericanas y sudamericanas, Caracol de Colombia, TyC Sports de Argentina y Teletica de Costa Rica, el torneo se desarrolló arrojando al representante de Argentina como el Campeón.

Gran final internacional de Fut Azteca eCup

Franco Lazarte llegó a la instancia de Semifinales luego de haber dejado en el camino a Yago Fawaz, jugador profesional de KRÜ Esports.

Ya en el evento presencial, el jugador de Argentina se midió ante México en la Semifinal. Lazarte logró remontar un juego que perdía 2-0 y terminó por darle la vuelta a Kevin Cepeda para instalarse en la Gran Final, en la que se enfrentó a Juan Sebastian Ortiz de Colombia, quien llegó a dicha instancia después de superar a Kevin Fernández de Costa Rica.

Argentina venció a Colombia en la Final

La Final no pudo ser mejor. Las emociones no faltaron y tras un juego de muchos goles, Franco Lazarte venció a INF_Sebas por marcador de 5-4 para llevarse la Copa a Argentina.

“Fueron grandes rivales, México me hizo un gran partido pero tuve suerte. Con Colombia también sufrí. Juego hora y media por la noche en mis tiempos libres, me encantaría ser profesional, creo que tengo potencial. Es el primer logro de muchos”, mencionó Franco tras levantar el torfeo.

Te puede interesar: PlayStation prepara nueva suscripción para competir con Xbox Game Pass

🎉 Argentina es el gran campeón🎉



🇦🇷Felicidades a @francolazarte7_ por poner en alto el nombre de su país en la gran final de #FutAztecaeCup 🏆



Con el apoyo de @totalplaymx y @Electrolit pic.twitter.com/eC1ZHqXY4U — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) December 5, 2021

Acompañado de las mejores voces con Chistian Martinoli, Jorge Campos, ‘Zague’ y ‘Warrior’, el Torneo Latinoamericano de Fut Azteca eCup llevó las emociones de FIFA 22, título de Electronic Arts que se estrenó el pasado mes de septiembre y que sigue siendo un éxito en los juegos de simulación de futbol.

Recuerda que FIFA 22 está disponible para todas las plataformas como Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC, así como las consolas de nueva generación.

Te puede interesar: Novedades del Capítulo 3 de Fortnite : De Vuelta