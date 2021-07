Ellos son todos los agentes del shooter de Riot, Valorant

A poco más de un año de su lanzamiento oficial, Valorant ha llenado el ojo de muchos fanáticos de los videojuegos, desde abril del 2020 con su llegada como beta cerrada, debido la nueva propuestas que Riot Games sacaba al mercado un novedoso título del género shooter con habilidades mágicas en sus personajes principales.

Con el paso del tiempo Riot ha ido presentando nuevos agentes en el juego, hasta completar 16 hasta hoy en día.

Ellos son todos los agentes de Valorant, su origen y las diferentes habilidades que cada uno de ellos tiene dentro del shooter táctico.

1 JETT

Proviene de Corea del Sur. El ágil y evasivo estilo de pelea de Jett le permite enfrentarse a riesgos que otros no pueden. Es imparable en todos los enfrentamientos y acaba con sus enemigos antes de que sepan qué los atacó.

2. RAZE

Raze llega de Brasil con su explosiva personalidad y sus grandes armas. Gracias a su contundente estilo de juego, es muy buena para separar los enemigos atrincherados y para despejar espacios estrechos con una gran cantidad de explosiones.

3. BREACH

Breach, el sueco biónico, lanza poderosas ráfagas cinéticas para abrirse paso a la fuerza a través del territorio enemigo. El daño y la interrupción que inflige garantizarán que ninguna pelea sea justa.

4. OMEN

Un espectro de la memoria, Omen caza entre las sombras, ciega a los enemigos, se transporta a través del campo de batalla y deja que la paranoia los invada mientras intentan descubrir dónde atacará.

5. BRIMSTONE

Proveniente de Estados Unidos, Brimstone proporciona una constante ventaja para su equipo con su arsenal orbital. Su habilidad otorga información de forma precisa y a distancia, lo que lo hace un comandante sin igual en el campo.

6. PHOENIX

Proviene del Reino Unido. El poder estelar de Phoenix se manifiesta en su estilo de combate al incendiar el campo de batalla con sus granadas aturdidoras y cegadoras. Sin importar si cuenta con apoyo o no, participará en la batalla bajo sus propios términos.

7. SAGE

El bastión de China. Sage proporciona seguridad para sí misma y para su equipo en cualquier lugar. Gracias a su capacidad de revivir a sus compañeros caídos y evitar ataques agresivos, les da un lugar de protección en medio de la caótica pelea.

8. SOVA

Proveniente de la tundra del eterno invierno de Rusia. Sova rastrea, encuentra y elimina a sus enemigos con gran eficiencia y precisión. Su arco personalizado y sus increíbles habilidades de exploración impedirán que sus enemigos puedan esconderse de él.

9. VIPER

Química estadounidense, Viper despliega varios artefactos químicos venenosos para controlar el campo de batalla y afectar la visión de los enemigos. Si las toxinas no asesinan a su presa, sin duda lo harán sus juegos mentales.

10. CRYPHER

Cypher, el agente de información marroquí, es un sistema de vigilancia de un solo hombre que puede monitorear todos los movimientos de sus enemigos. No hay secreto que no descubra ni maniobra que no detecte. Cypher siempre está vigilando.

11. REYNA

Desde el corazón de México, Reyna llega para dominar los duelos uno contra uno y cada asesinato que realiza aumenta su poder. Su letalidad solo está limitada por tu destreza al usarla, por lo que su eficacia dependerá mucho de ello.

12. KILLJOY

Killjoy, la prodigio de Berlín, asegura fácilmente el campo de batalla con un arsenal de dispositivos. Si el daño que inflige su equipamiento no detiene a sus enemigos, la debilitación de sus robots la ayudarán a aniquilarlos.

13. SKYE

Procedentes de Australia, Skye y su manada de bestias se abren paso por territorio hostil. Con sus creaciones que obstaculizan al enemigo y su poder para sanar a los demás, los equipos serán más fuertes y seguros al lado de Skye.

14. YORU

El nativo de Japón, Yoru, fractura la realidad para infiltrarse en las líneas enemigas sin ser visto. Con engaños y agresividad por igual, sorprende a sus objetivos antes de que sepan dónde buscarlo.

15. ASTRA

La agente ghanesa Astra canaliza las energías del cosmos para remodelar los campos de batalla a su antojo. Con pleno dominio de su forma astral y un talento para una profunda previsión estratégica, siempre está eones por delante del próximo movimiento de su enemigo.

16. KAY/O

KAY/O es una máquina de guerra creada con un solo propósito: neutralizar radiantes. Su poder para suprimir las habilidades enemigas neutraliza la capacidad de sus rivales para contraatacar, un aspecto que le da a él y a sus aliados la ventaja definitiva en la batalla.

ROLES DE LOS AGENTES

Duelistas

Reyna

Phoenix

Yoru

Raze

Jett

Controladores

Omen

Viper

Brimstone

Astra

Centinelas

Sage

Cypher

Killjoy

Iniciadores

Sova

Breach

Skye

Kay/O