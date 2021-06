Riot prepara la versión mobile de Valorant

Así como diferentes e importantes títulos de la industria de los videojuegos como Call of Duty, Pubg Mobile, League of Legends han incursionado en el mundo de los juegos compatibles para dispositivos móviles, Riot anunció el lanzamiento de Valorant Mobile.

Aún que no se ha revelado más información al respecto sobre su posible fecha de lanzamiento, la compatibilidad con los distintos sistemas operativos o las especificaciones que tendrá como juego para celulares, hasta la fecha solo se sabe que será nombrado como Valorant Mobile.

Sin duda alguna Valorant es uno de los juegos que ha experimentado un gran crecimiento a un año de su lanzamiento como beta cerrada hasta hoy en día, pues logró posicionarse en el gusto masivo del público, alcanzando un promedio de 14 millones de jugadores mensuales.

Acompañad a Raze y Phoenix en este viaje temporal a hace exactamente un año y recordad todo lo que hemos vivido desde el lanzamiento oficial de VALORANT, muchas gracias a todos vosotros por hacerlo posible y ¡feliz aniversario! 🥳 pic.twitter.com/dXmBCZZ2it — VALORANT (@VALORANTes) June 2, 2021

Además el Shooter táctico obtuvo números impresionantes de audiencia en su Masters, el primer gran evento de la escena competitiva sumó más de 1 millón de espectadores simultáneos en la final entre Sentinels vs Fnatic celebrado en Islandia el pasado 31 de mayo.

Así que sigamos esperando las próximas noticias de Riot Games, para poder disfrutar del excelente tirador de la compañía desde la comodidad de nuestros dispositivos móviles.

La organización Norteamericana se quedó con la máxima gloria haciendo una hazaña única y demostrando que si se juega bien, no hay excusas. Pese a que Sentinels no contaba con entrenador, llegó invicto a la gran final (No perdió ni un solo mapa en todo el Masters) y levantó el máximo premio, coronándose en el torneo de Valorant como el campeón absoluto.

El mundo de los videojuegos móviles marcó un antes y después en la historia de los videojuegos, dándole impulso a juegos como Among Us, Free Fire, entre otros.