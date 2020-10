Grandes jugadores de League of Legends que se perdieron los Worlds 2020

Como en todo deporte existen jugadores que muestran cualidades superiores a las de sus compañeros, que ayudan a su equipo a obtener cosas importantes a nivel profesional y en los deportes electrónicos no hay excepción, sin embargo los worlds de League of Legends se quedaron sin algunos jugadores fantasticos en esta edición.

La ausencia de los diferentes pro players que te vamos a presentar no tiene nada que ver con el alto nivel que demuestran juego tras juego , sin embargo eso no bató para estar en el torneo más importante de League of Legends debido a diferentes circunstancias a nivel de equipo.

Faker fuera del campeonato mundial

Lee Sang Hyeok mejor conocido como “Faker” es tal vez la ausencia más importante en la décima edición del Campeonato Mundial de League of Legends, los Worlds 2020 debido al mal funcionamiento de su equipo T1 quienes terminaron en cuarto lugar y aunque llegaron a las finales regionales fueron eliminados a manos de Gen.G.

Sin embargo, unas de la personalidades emergentes del equipo de Faker también quedó fuera del torneo más importante de LoL, hablamos de “Canna” el joven de 20 años considerado como posiblemente el segundo top laner más importante de la LCK en el Summer Split.

Otro de los jugadores que se le escapó el sueño de participar en los Worlds fue el chino Weiwei selva de Victory Five, quien gracias a sus participaciones ha demostrado estar a un nivel impresionante que lo ponen como uno de los mejores juggler a lado de “Karsa” y “Kanavi”.