La última fase del mundial de League of Legends: Los playoffs

Por último y por supuesto lo más esperado tenemos la fase de eliminatorias o “Playoffs” donde los mejores 8 equipos de la fase de grupos se enfrentarán en las famosas series al mejor de 5 o Bo5 (Best of 5) como se conocen comúnmente. El primer equipo en ganar 3 juegos será el vencedor, esto significa que si es una serie muy pareja se podría jugar hasta 5 mapas para definir al ganador. Los más grandes encuentros de la historia de League of Legends y del “World’s” se han dado en esta etapa.

Estas series eliminatorias se juegan entre el 1er lugar del grupo contra el 2do lugar de otro grupo, de la misma manera que se juega en el mundial de fútbol, cuartos de final, semifinales y por último la GRAN Final el día 31 de octubre.

