Estral Esports presenta fichaje de lujo para 2020

El actual campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, Leza fue presentado como nuevo Mid Laner de la organización Estral Esports para los siguientes compromisos del 2021 el pasado 27 de diciembre a través de sus cuentas oficiales, equipo que recién ascendió al máximo circuito de la escena competitiva de LoL en América Latina.

Estral Esports comenzó desde el pasado 26 de diciembre a revelar a los personajes que integrarán a la plantilla inicial y al cuerpo técnico encargados de hacer efectivos los objetivos del equipo de cara a las próximas competiciones, iniciando con la presentación de su nuevo Head Coach Carlos “ukFalleN” Calderón.

Un día después, el equipo nacido en 2019 anunció que Franciaco Rubén Jara Barragán o mejor conocido como “Leza” se integraría al equipo, siendo este uno de los fichajes más licidos de esta temporada, luego de las grandes actuaciones de Leza como mid laner y tirador en el actual equipo campeón de LLA y representantes de la región en la décima edición de la copa del mundo de LoL, Worlds 2020 donde lamentablemente no lograron pasar de la fase de Play-in.

“Si me queda una espina, grandes que no me la puedo quitar: que era el sentir cómo hubiera sido el jugar el mundial, pero como medio, no como tirador. Creo que es algo que me voy a quedar y que voy a cambiar este año para poder ir a mundial y jugar también” dijo el jugador en su video de presentación. “Mi expectativa para el año siguiente es ganar. Creo que con los jugadores que tenemos podemos lograrlo sin problemas si todos damos lo mejor de nosotros” agregó el nuevo mid laner.

Hoy 28 de diciembre Estral Esports reveló a su nuevo support, se trata del argentino Gastón Nuñez “Gastruks”. Estemos a la espera de la nueva revelación los proximos día y atentos de las sorpresas que el quipo tiene preparado.