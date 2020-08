La tienda personalizada de League of Legends está de vuelta en el cliente

Ciudad de México. - ¡Es tiempo de adquirir algún aspecto de tu preferencia en “tu tienda” en el cliente de League of Legends!

Esta tienda se encuentra en la parte de arriba de tu cliente de LOL, si no la has abierto debería de estar parpadeando, al abrirla te desplegará seis aspectos con descuento de los campeones que has utilizado últimamente ¿Buenísimo no?

Estos aspectos varían en cuanto a su rareza desde los “Ultimate” hasta los “Legendarios”, también hay posibilidad de que obtengas aspectos que ¡ya no existen a la venta en la tienda!

Riot Games

Desde hace mucho, hay aspectos en la tienda que ya no pueden ser adquiridos, PERO hay veces, por ejemplo, en los mundiales o eventos de esports, que vuelven a habilitar la compra de estos aspectos que quitan una vez que los lanzan. Hay que estar atentos si quieres cazar algún aspecto de tus campeones favoritos de League of Legends.

La mayoría de los campeones que te van a ofrecer en “tu tienda” son de los que has estado usando en los últimos meses, no esperes que te llegue algún aspecto de campeones que no haz utilizado porque tristemente, no va a suceder.

Estos aspectos siempre tienen una fecha límite para adquirirlos, en esta ocasión Riot los dejará disponibles para ti hasta el 17 de agosto. ¡Tenemos tiempo para juntar y adquirir los aspectos de nuestros campeones favoritos!