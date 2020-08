Mejor tenista chileno se une a los esports

La organización de esports All knights a través de la voz de su dueño Felippe Rossi le dio la bienvenida al mejor tenista chileno de la actualidad, Cristian Garín, quien se convirtió en el nuevo socio del equipo en entrevista con Azteca esports.

“Esto demuestra que un deportista del nivel de “Gabo” (Cristian Garín), de elite, de los mejores tenistas de que hay aca en latinoamerica y yo se que será de los mejores del mundo, puedan dar un aporte al equipo, una visión de deportista y pueda quitar un poco ese estigma de que los esports no son un deporte” dijó Pippe Rossi

Con esta asociación se marca un hecho positivo para el universo de los deportes electrónicos , mezclando lo mejor de dos mundos y dejando una sensación de prosperidad para ambos deportes y sobre todo en el crecimiento de All Knights.

“Creo que puedo aportar, es algo que me gusta mucho, he aprendido muchísimo del juego; de táctica, ante interesante, ahora lo veo de otra manera a la que lo veía hace unos mese y la verdad es que me ha gustado ser parte de los esports” comentó Garín.

¡Hoy le damos la bienvenida a nuevos socios en AK!



Bienvenidos Cristian Garín, tenista número 1 en Chile y N°18 del ranking ATP, Pedro Anastassiou y Nicolas Vásquez. #GoAK pic.twitter.com/2KkUuPJdKg — All Knights 🏡 (@allknights_la) August 3, 2020

Por Raúl Núñez