Jugadores en E.U.A gastan $11.6 mil millones de dólares

De acuerdo con información de la compañía de investigación de mercado The NPD Group, el gasto total de los consumidores de la industria de los videojuegos en el segundo trimestre del 2020 alcanzó un crecimiento histórico para los Estados Unidos, tras la recaudación de $11.6 mil millones de dólares.

Sin importar las dificultades por la crisis sanitaria y económica por coronavirus, se logró superar el récord anterior obtenido en 2019 de $10,9 mil millones de dólares, o que significa que este año se alcanzó un aumento en la industri del 7%.

Mat Piscatella, analista de la industria de juegos en The NPD Group mencionó “Hoy, tenemos más jugadores de videojuegos jugando durante más horas, mientras gastamos más en el proceso; y lo que los jugadores nuevos y viejos están descubriendo es una industria que tiene una amplia gama de experiencias disponibles para ellos, independientemente del dispositivo y el presupuesto ”.

Simplemente con la venta de las consolas como la Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One se juntó $848 millones más los $584 millones en la venta de accesorios de los diferentes videojuegos.

Dentro de los títulos más relevantes de este periodo se encuentran nombres como: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone, Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Final Fantasy VII: Remake, Grand Theft Auto V, Mario Kart 8: Deluxe, Minecraft, NBA 2K20, Pokémon Go y The Last of Us: Part II.

Por: Raúl Núñez