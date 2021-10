Regreso de primer nivel de Faker y T1 a un Worlds

Terminó el primer día de la tan ansiada fase de Grupos de la décimo primera edición del campeonato mundial de League of Legends, donde se enfrentaron por primera vez los mejores equipos de la escena competitiva de LoL y abrieron paso a las mejores partidas del mundo y el tan esperado regreseo de Faker con T1 y el actual campeón del mundo Damwon Kia.

El actual campeón del mundo abrió el día en su enfrentamiento ante FunPlus Phoenix, el gigante chino quiere recordar sus mejores actuaciones del ya lejano 2019, donde se convirtió en campeón del mundo, sin embargo la flores se la llevaría DK que con extraordinaria participación se llevó la primera victoria del torneo.

Royal Never Give up, no brindó ni una sola oportunidad para el equipo del PSG Talón y el campeón chino del MSI 2021, se llevó el primer punto del Worlds en su debut y camino por la copa del invocador.

T1 y la organización de esports tre veces campeona del mundo demostró gran nivel en su partido de regreso a un Worlds, pese a que DetonatioN Focus Me no fue uno de los mejores oponentes para el equipo coreano, los comandados por el Rey demonio terminaron por acabar la cosas antes del minuto 20, dando esperanza de un gran mundial a los seguidores del considerado como el mejor Jugador de la escena.

Resultados de la Fase de Grupos Día 1

DWM KIA 1-0 FPX

RNG 1-0 PSG

HLE 1-0 FNC





LNG 0-1 GEN

T1 1-0 DFM

EG 1-0 T100

TL 0-1 MAD

ROGUE 1-0 C9

Estos son los partidos que serán disputados en el segundo día de la fase de grupos del campeonato mundial de Legaue of Legends, donde los mejores equipos del mundo seguirán buscando sumar los más puntos posibles para formar parte de los cuartos de final de Worlds 2021 para el día de mañana en punto de las 6:00 am por las cuenta oficialdes de Facebook, Youtube y Twitch de Azteca Esports, App y sitio de Azteca deportes.