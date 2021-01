League of Legends | Resultados de la LCK 2021

#LoL #LCK #첫승리 #달콤하다 #HLEWIN



오늘 접전 끝에 DRX를 상대로 승리하며 기분 좋은 첫 승리를 가져왔습니다! 응원해주신 팬분들께 감사드립니다✌️



We won our first win of the season today against the DRX! Thank you for supporting us. pic.twitter.com/avYQ3NQH8a