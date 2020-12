Riot Games revela la fecha de inauguración de la temporada 2021 de LEC

La League of Legends European Champioship, LEC anunció mediante un comunicado a través de su cuenta de twitter que su nueva temporada de primavera comenzará a partir del 22 de enero llena de emociones, nuevos retos y oportuniddes para todas las organizaciones que forman parte de esta importante liga de LoL, luego de un año donde se mantuvieron todas la competiciones de manera online a excepción de la décima edición del campeonato mundial, celebrado en Shangáhi, China.

“2020 ha sido un año increíble para el Campeonato de Europa de League of Legends y las cosas no muestran signos de desaceleración, a pesar de las interrupciones de la pandemia. Con cambios de equipo, meta-cambios y un montón de sorpresas, los espectadores han tenido mucho de qué hablar y twittear durante los últimos 12 meses.” escribió Maximilian “Max the X” Peter Schmidt en el comunicado.

Por lo pronto no se sabe que equipos serán los primeros en debutar en el Spring Split 2021, sin embargo, los fanáticos de la escena desean que el primer duelo sean entre los grandes G2 Esports y Fnatic, pero estaremos al pendiente de los futuros anuncios por parte de la liga en sus cuentas oficiales.

En el comunicado se le brindó una sección a cada equipo de LEC en la que se le celebró las actuaciones importantes dentro de las competiciones en temporadas del máximo circuito de la liga europea y en el Worlds 2020 de League of Legnds.

Rekkles llega a la casa de su antiguo rival.

Es cierto que la LEC ya no es la misma desde su comenzó en el 2020, uno de los movimientos con más espectación fue la llegada del sueco Carl Martin Erik Larsson, mejor conocido como “Rekkles” a G2 procedente de la organización de esports archirrival Fnatic, causando revuelo entre propios y extraños; entre seguidores de los dos equipos, llegando a catalogar uno de los mejores tiradores de Europa como un traidor.

Los rumores de la incorporación de Rekkles parecían 90% reales al confirmarlo el periodista español Pablo Suárez a través de un tuit en su cuenta oficial desde el pasado 18 de noviembre de 2020.