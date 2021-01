Bandai Namco trabaja en el videojuego más caro de su historia

Como ya es costubre entre los desarrolladores de videojuegos, a fin de año comianzan a dar unas pistas sobre sus proyectos futuros y Bandai Namco no se quedó atras, pues la compañía japonesa reveló que se encuentran trabajando muy duro en el que podría ser su videojuego más costoso e importante en la historia de la empresa.

Recientemente en una transmisión de la empresa vía Gematsu, Piro Live, evento en el que varios desarrolladores japoneses se juntaron para celebrar año nuevo, Katsuhiro Harada productor y encargado de las IP de Bandai Namco levantó la mano con una revelación que promete mucho en años próximos.

Tekken, Soul Calibur, Dark Souls y Smash Bros son algunos de los éxitos que Bandai Namco ha desarrollado y distribuido alcanzando una gran aceptación entre fanáticos de todo el mundo, es por eso que la declaración del directivo llena de ilusiones a los amantes de los videojuegos.

“Bueno, honestamente, creo que éste podría ser el proyecto de desarrollo más costoso en la historia de Bandai Namco. Creo que es increíble que los superiores aprobaran esto. Bueno, la aprobación ha pasado, es sólo que por el coronavirus que no hemos podido comenzar propiamente el proyecto”, dijo Harada.

El reconocimeinto mundial a Katsuhiro Harada lo adquirió por su trbajo en títulos de fighting como Pokémon Pokkén Tournament , Pokkén Tournament DX y más recientemente Tekken 7 .

“Estoy desarrollando otras cosas además de los juegos de lucha. No creo que vuelva a hacer ningún otro juego de lucha que no sea Tekken . Pero no diré qué es este proyecto en este momento " Agregó Katsuhiro.

Por lo que en el tan sospechoso proyecto no sería de lucha, como a lo que nos tiene acostumbrados. Así que por lo pronto tendremos que esperar a que la empresa quiera revelar un poco más sobre el interesante videojuego que pone a sudar frío a todos los que esperamos propuestas distintas.