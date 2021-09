Estos serán Juegos gratis de este fin de semana

Estamos iniciando el mes de septiembre y todas las consolas “ya se pusieron la del Puebla” con el lanzamiento de nuevos videojuegos que podremos disfrutar todo el fin de semana y aprovechando que seguimos en contingencia por la pandemia, no queda más que disfrutar de nuestro hobby favorito.

Sabemos que no todos contamos con las diferentes consolas que existen en el mercado así que te traemos las listas de cada una de las tiendas digitales para que vayas escogiendo cual juego descargar antes de que se termine su lanzamiento gratuito.

Usuarios de PlayStation Plus | PlayStation 5/PlayStation 4

Hunter’s Arena: Legends (PS4, PS5) ― Hasta el 6 de septiembre

Plants VS Zombies: Battle for Neighborville (PS4) ― Hasta el 6 de septiembre

World Tennis Tour 2 (PS4) ― Hasta el 6 de septiembre

The Five Covens (PS4) ― Hasta el 6 de septiembre

Watch Dogs Legion ― Disponible hasta el 5 de septiembre.

Anno 1800 ― Disponible hasta el 5 de septiembre, 10:00 AM.

Usuarios de Nintendo Switch

TV Pokémon ― App

WarioWare: Get it together! ― Demo

Usuarios de PC

Steam

Hood: Outlaws & Legends ― Disponibles hasta el 5 de septiembre.aproximadamente)

Epic Games Store

Yoku’s Island Express ― Disponibles hasta el 9 de septiembre.

Usuarios de Xbox Series X/S y Xbox One

Games With Gold

Warhammer Chaosbane ― Disponible hasta el 30 de septiembre

Yooka-Laylee ― Disponible hasta el 15 de septiembre

Zone of the Enders HD Collection ― Disponible hasta el 15 de septiembre

Gold o Xbox Game Pass

Watch Dogs Legion ― Disponibles hasta el 5 de septiembre.

Anno 1800 ― Disponible hasta el 5 de septiembre.