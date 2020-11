Estos son galardonados en el Golden Joystick Awards 2020

La espera llegó a su fin y junto con ella los rumores de los principales concursantes a las premiaciones que los Golden Joystick Awards 2020 ofrecen a los diferentes desarrolladores que crean magia para los fanáticos de mundo del entretenimernto en los videojuegos.

Los Golden Joystick Awards 2020 fueron organidados por GamesRadar el pasado 24 de noviembre es una de las premiaciones más importante en la escena con más de 30 ediciones que los respaldan, dando inicio en 1983 como un proyecto nacional británico centrado en PC, en la actulidad representa mucho más.

24 estatuillas fueron entregadas a los videojuegos más importantes del año y dentro de la lista el títuo de Naughty Dog, The Last of Us Part II se convirtió en el protagonista al resicir 5 galardones: Best Storytelling, Best Visual Design, Best Audio, PlayStation Game of the Year y el más importante de la ceremonia, el Ultimate Game of the Year.

Lista de los galardonados del Golden Joystick Awards 2020.

1. Mejor Narración de Juego - The Last of Us 2

2. Mejor Juego Multijugador - Fall Guys

3. Mejor Diseño Visual - The Last of Us 2

4. Mejor Expansión - No Man’s Sky: Origins

5. Mejor Juego para Móviles - Lego Builder’s Journey

6. Mejor Audio - The Last of Us 2

7. Mejor Juego Independiente - Hades

8. Premio Still Playing - Minecraft

9. Estudio del Año - Naughty Dog

10. Juego eSport del Año - Call of Duty: Modern Warfare

11. Mejor Streamer - iamBrandon

12. Mejor Juego Familiar - Fall Guys

13. Mejor Juego en Comunidad - Minecraft

14. Mejor Intérprete - Sandra Saad (interpretó a Kamala Khan en Marvel’s Avengers)

15. Descubrimiento del Año - Among Us

16. Contribución Excepcional - The Gaming Industry

17. Juego para PC del Año - Death Stranding

18. Mejor Hardware - NVIDIA GeForce RTX 3080

19. Juego de PlayStation del Año - The Last of Us 2

20. Juego para Xbox del Año - Ori and the Will of the Wisps

21. Juego para Nintendo del Año - Animal Crossing: New Horizons

22. Juego más Esperado - God of War: Ragnarok

23. Premio Critics’ Choice - Hades

24. El Mejor Juego del Año - The Last of Us 2