Red Bull lanzará nuevo contenido de League of Legends

Ready to break the meta? We’re excited to announce Metamorphosis! ⁰⁰



We’ll be putting our newest comps and characters combos to the test and give you a different way to play.



July 29 @ 4PM PT https://t.co/XwRvWUtvbz ⁰⁰



Ft. @OvileeMay @KayPeaLoL @Trick2g @BunnyFuFuu @Hai pic.twitter.com/nzx94CzP20