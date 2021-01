Estos son los videojuegos que saldrán de Xbox Game Pass

Es común ver que diversos títulos abandonen el catálogo que el servicio de Microsoft, Xbox Game Pass a mediados y finales de cada mes, la compañía norteamericana reveló la lista de los 5 videojuegos que dejarán de pertenecer al servicio el próximo 31 de enero.

Uno de los casos más sonados es la despedida de la última edición de Final Fantasy XV: Royal Edition, pues es uno de los título que aparece en la lista, por los que la fanaticada comenzó a reaccionar en redes por su descontento. Si eres amante de la saga, tienes escasas dos semanas para descargar el juego y terminar las aventuras que ofrece.

Otro de los título que dejará de estar disponible en Xbox Game Pass es Indivisible, un videojuego independiente lanzado en 2018 por Games 505. Gris otro juego independiente está dentro de la lista.

Lista completa de juegos que debes aprovechar antes del 31 de enero.

Final Fantasy XV: Royal Edition (consolas y PC)

Fishing Sim World: Pro Tour (consolas y PC)

GRIS (PC)

Indivisible (consolas y PC)

Sea Salt (consolas y PC)

¿Cómo conseguir el servicio de Microsoft?

Puedes conseguir todos los beneficios de Xbox Live Gold, con más de 100 juegos de alta calidad para consola y PC, y una suscripción a EA Play, todo por un bajo precio mensual. Por tiempo limitado, pagando solo $10 tus tres primeros meses de Ultimate. Los planes de pago se dividen en tres; para consolas con un precio de $149 al mes, para PC con el mismo precio y el plan Ultimate $229.

Xbox Game Pass añadió la primera semana de enero a eFootball PES 2021, Injustice 2 y The Little Acre; mientras que el 14 de este mes llegaron al servicio de Microsoft: Neoverse, Torchlight III, What Remains of Edith Finch, YIIK: A Postmodern RPG.