Los eventos que más la rompieron este 2020 en los deportes electrónicos

Pese al cambio de formato que tuvieron que hacer los diferentes organizadores de los eventos de todas las escenas competitivas este año, obligados debido a la pandemia mundial por corinavirus, se veía muy complicada la situación para poder vivir realmente las emociones que los torneo generan al estar presente en ellos, pero ante todas las adversidades se buscaron alternativas para que se pudieran difrutar estas competiciones desde nuestros hogares cuidando la integridad y salud de todos los involucrados.

Todas esa barreras no impidieron que siguiera creciendo la comunidad, logrando que el 2020 pásara a ser un año sin precedentes para el mundo de los deportes electrónicos en los títulos como League of Legends , Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty, Free Fire, Pubg Mobile, ReinbowSix, entre otros.

Te presentamos los eventos más visualisados en 2020:

1.- Campeonato mundial de League of Legends, Worlds 2020.

La décima edición del campeonato mundial de League of Legends la ropió y de qu´e manera, pues el torneo máximo de LoL alcanzó niveles de audiencia que nunca antes habian tenido, acumulando 139,000,000 de horas vistas convitiendose en el evento más visto de la historia de los deportes electrónicos.

3.882.000 espectadores visualizaron la final del Worlds 2020, cerrando con broche de oro el último gran encuentro entre el combinado chino Suning Gaming y Damwon Gaming, terminado campeón el conjunto surcoreano.

2.- Ronda de apertura de Free FireContinental Series Asia.

Uno de los Battle Royale en dispositivos móvil más representativo en la escena es sin duda es Free Fire y su gran final celebrada el pasado 19 de noviembre lo avala, al alcanzar más de 2.500.000 espectadores máximos. Logrando retener a poco más de 828,000 espectadores promedio en las ocho horas que duró la transmisión.

3.- IEM Katowice 2020

Pese a ser uno de los primeros eventos en tomar la desición de cambiar el formato a transmisiones en vivo, negando la asistencia de miles de personas, el evento IEM Katowice 2020 transmitió 18.000.000 de horas durante una semana completa de competencias, convirtendose en uno de los torneos más importante del año siendo la gran final entre G2 Esports y Natus Vincere un rotundo éxito, manteniendo sintonizados a 280.000 espectadores promedio, teniendo un pico máximo de poco más de 1 millón de espectadores en el cirrre del torneo..