Fall Guys vende 2 millones de copias

Fall Guys is out now on PS4 and Steam!



Steam: https://t.co/tzLe6zEg5O



PS4:https://t.co/HUg4kpe61T



Join our Discord: https://t.co/PpEVvNlmJa



Get support:https://t.co/wQfj1qAL3Q



Streamers/Creators:https://t.co/1pNiNLvbbz pic.twitter.com/d7vCZV2pwT