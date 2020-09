¿Expandir memoria de Xbox o comprar otra series S?

Sin duda alguna las consolas de nueva generación de Microsoft ilusionan a muchos de los fanáticos del mundo gamer por las diferentes especificaciones que han mostrado a un par de meses de ser lanzarlas a la venta, sin embargo las nuevas capacidades de estas consolas de Xbox elevan su costo, lastimando de más nuestros bolsillos.

Muestra de ello, hace unos días la compañía norteamericana anunció que el costo de la tarjeta de expansión de almacenamiento Seagate de 1TB para Xbox Series X y Xbox Series S será de $7,999 casi lo mismo a lo que cuesta un Xbox Series S.

En ocasiones para los jugadores el almacenamiento es uno de los puntos esenciales a la hora de adquirir una consola, pues de acuerdo a la capacidad que las unidades ofrecen mayor o menor número de juegos se podrán descargar para disfrutar.

Para alivio de muchos Jason Ronald, una de las personalidades importantes detrás de la creación de las nuevas Xbox contestó en una sección de preguntas y respuesta:

¡Sí [puedes usar tu HDD/SDD de Xbox One en Series X|S]! Es tan fácil como desconectar tu HDD o SDD USB 3.1 de tu Xbox One y conectarlo a tu Xbox Series X/S y todos tus juegos estarán disponibles al instante. Puedes seguir jugando tus títulos favoritos de Xbox One, incluso los títulos retrocompatibles de Xbox 360 y Xbox, directamente del disco duro externo

Sin embargo, solo se podrá utilizar para correr los juegos de las consolas de generaciones pasadas, puesto que los juegos nuevos necesitarán ser corridos con la memoria interna de las unidades o con las memorias de expansión puestas a la venta.

Por Raúl Núñez