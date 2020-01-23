Brawl Stars tiene una nueva actualización.
Nuevo escenario, nuevo brawler y más skins llegan con esta actualización.
Ciudad de México.- Después de dar un avance en su más reciente Brawl Talk, Supercell ha lanzado la nueva actualización para Brawl Stars, cuya temática serán las arcades. motivo por el que los mapas que salgan en estas fechas tendrán dicha apariencia.
Junto con la actualización llega un nuevo personaje, el Señor P. un pingüino de etiqueta que gusta de aventar maletas a los rivales, cada que una de estas maletas impacte a un enemigo esta saldrá volando y estallará un poco más atrás del lugar donde impactó, causando daño de área. Cuando su habilidad máxima esté lista el Señor P desplegará una base donde saldrán pequeñas torretas que perseguirán a los enemigos atacándolos constantemente.
También llega un nuevo modo de juego llamado zona restringida, que es la versión de Brawl Stars para Control de Zona, donde dos equipos deberán luchar por hacerse con el control de un área determinada en el mapa, mientras más tiempo los integrantes de un equipo se mantengan dentro de esa área más puntos irán acumulando, pero no hay que confiarse, puesto que poco tiempo antes de que se acabe la partida se podrán obtener más puntos, siendo el ganador el equipo que haya ganado más puntos.
Como en cada actualización llegan nuevas skins a la tienda del juego, siendo Bibi, Tara y 8-Bits quienes recibirán una skin inspirada en los videojuegos, además que las skins que estuvieron el año pasado para Brok, Colt y Darril pueden ser compradas con descuento.
En un acto de buena voluntad Brawl Stars ha puesto a hecho una Skin especial para Nita a fin de recaudar fondos y destinarlos a ayudar a los damnificados por los incendios que han azotado Australia en estos días, por lo que todos los ingresos obtenidos por la compra de esta skin serán destinados a esa causa.
Cabe mencionar que Brawl Stars es un juego gratuito disponible para dispositivos móviles iOS y Android.