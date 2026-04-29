logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

PRAGMATA ¿La nueva JOYA de Capcom o pura expectativa? | AZE Review

En este AZE REVIEW analizamos a fondo Pragmata, la nueva propuesta sci-fi de Capcom que ha generado hype desde su anuncio

Por: Raúl Núñez

Hoy hablamos de Pragmata, uno de los títulos más enigmáticos de Capcom… que por fin empieza a mostrar de qué está hecho.

GAMEPLAY: Pragmata mezcla acción, disparos y resolución de puzzles en tiempo real. Controlas a un soldado mientras trabajas junto a una niña con habilidades tecnológicas… y aquí está el giro: No solo disparas. También hackeas enemigos en pleno combate.
Esto crea un sistema híbrido donde necesitas coordinar ataque y estrategia al mismo tiempo.

HISTORIA: La historia nos lleva a una base lunar abandonada, donde la humanidad dejó más preguntas que respuestas. Ahí conoces a Diana, una androide con apariencia humana, que será clave para sobrevivir y entender qué pasó realmente. Es sci-fi puro: inteligencia artificial, aislamiento y un misterio que se va revelando poco a poco. Visualmente es brutal. Capcom apuesta por una estética futurista con escenarios fríos, tecnológicos y una atmósfera constante de tensión. No es solo acción… es sensación de soledad.

LO QUE GENERA DUDA: El desarrollo ha sido largo y con varios retrasos. Y aunque lo que se ha visto es prometedor… todavía queda ver qué tan sólido será en su versión final.

EN CONCLUSIÓN: Pragmata no es un shooter cualquiera. Es una apuesta diferente, arriesgada… y muy interesante.

Tags relacionados
Aze Review

Te Recomendamos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo