PRAGMATA ¿La nueva JOYA de Capcom o pura expectativa? | AZE Review
En este AZE REVIEW analizamos a fondo Pragmata, la nueva propuesta sci-fi de Capcom que ha generado hype desde su anuncio
Hoy hablamos de Pragmata, uno de los títulos más enigmáticos de Capcom… que por fin empieza a mostrar de qué está hecho.
GAMEPLAY: Pragmata mezcla acción, disparos y resolución de puzzles en tiempo real. Controlas a un soldado mientras trabajas junto a una niña con habilidades tecnológicas… y aquí está el giro: No solo disparas. También hackeas enemigos en pleno combate.
Esto crea un sistema híbrido donde necesitas coordinar ataque y estrategia al mismo tiempo.
HISTORIA: La historia nos lleva a una base lunar abandonada, donde la humanidad dejó más preguntas que respuestas. Ahí conoces a Diana, una androide con apariencia humana, que será clave para sobrevivir y entender qué pasó realmente. Es sci-fi puro: inteligencia artificial, aislamiento y un misterio que se va revelando poco a poco. Visualmente es brutal. Capcom apuesta por una estética futurista con escenarios fríos, tecnológicos y una atmósfera constante de tensión. No es solo acción… es sensación de soledad.
LO QUE GENERA DUDA: El desarrollo ha sido largo y con varios retrasos. Y aunque lo que se ha visto es prometedor… todavía queda ver qué tan sólido será en su versión final.
EN CONCLUSIÓN: Pragmata no es un shooter cualquiera. Es una apuesta diferente, arriesgada… y muy interesante.