A estos rivales se enfrentará Infinity en Worlds 2021

El torneo más importante del universo de League of Legends está apunto de arrancar y hoy se celebró el sorteo para definir los únicos dos grupos de la fase de Play-Ins y los equipos que competirán en la fase de Grupos de la décimo primera edición del campeonato mundial de LoL, Worlds 2021.

El equipo representante de la región latinoamericana y bicampeones de la LLA, Infinity Esports formarán parte del grupo A, donde se instalan el cuarto lugar de la LCK, Hanwha Life Esports; el cuarto clasificado de la LPL, LNG; El campeón de la LCO de Oceanía, Peace y el campeón de la CBLOL de Brasil, Red Canids.

Por otra parte, el grupo B de la fase de Play-Ins será conformado por Beyond Gaming, campeones de la PCS, DetonatioN FocusMe campeón de la LJL, Galatasaray Espor; primer lugar de la TCL, el campeón de los Estados Independientes (LCL), Unicorns of Love y el tercer lugar de la LCS, Cloud9.

Formato de juego de la fase de Play-Ins

Los 10 equipos se disputarán 4 lugares que los pondrían en la siguiente fase (Grupos), y tendrá comienzo del próximo 5 hasta el 9 de octubre en punto de las 6:00 am tiempo de la Ciudad de México.





Estos 10 equipos serán divididos por sorteo en dos grupos de 5, cada equipo jugará una partida contra todos los equipos de su grupo, el mejor equipo de cada grupo avanzará a fase de grupos. Los que queden tercero y cuarto lugar se enfrentarán al Bo5 y los ganadores combatirán contra el segundo lugar del otro grupo por los últimos dos pase a la siguiente fase (grupos).

Equipos de la Fase de Grupos

El sorteo dejó listos los grupos de las siguiente fase de la competencia que arrancará del 11 al 13 y del 15 al 18 de octubre.

Grupo A: Damwon KIA, FunPlus Phoenix, Rogue, por definir.

Grupo B: Edward Gaming, 100 Thieves, T1, por definir.

Grupo C: PSG Talón, Fnatic, Royal Never Give Up, por definir.

Grupo D: Mad Lions, Gen.G, Team Liquid, por definir.

El campeonato mundial se llevará a cabo en Reykjavik, capital de Islandia, comenzando el próximo 5 de octubre y finalizando con la gran final el 6 de noviembre.