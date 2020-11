Activision presenta Going Dark de la temporada de 12 Call of Duty: Mobile

Con el ocaso en la Temporada de aniversario, la Temporada 12: Going Dark de Call of Duty: Mobile está por iniciar. La Temporada 12, que se lanzará el 10 de noviembre a las 5pm (hora del Pacífico), introducirá una nueva forma de jugar con mapas y modos nocturnos, así como una gran cantidad de nuevos contenidos, un Pase de batalla completamente nuevo, el evento temático Knights Divided y más.

La Temporada 12: Going Dark también presenta un nuevo mapa multijugador, Hackney Yard, de Call of Duty: Modern Warfare. Call of Duty: Mobile también ofrecerá excelentes ofertas promocionales para los jugadores en Black Friday y Cyber Monday.

Call of Duty: Mobile Season 12: Going Dark estará disponible el 10 de noviembre a las 5pm (hora del Pacífico) en dispositivos Android e iOS. A continuación se muestran algunas de las adiciones clave: