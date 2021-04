Bethesda y Alpha Dog lanzan Doom para plataformas Mobile

Nueva entrega de Doom completamente para plataformas mobile, una apuesta que nos trae este videojuego a su manera más arcade que nunca.

Bethesda y Alpha Dog, nos trae una probadita de su nueva entrega Mighty Doom, un videojuego de la ya famosa saga de Doom con un modo completamente diferente al que los fans estaban acostumbrados a jugar por parte de la franquicia.

Una apuesta positiva para los usuarios que les encanta jugar en plataforma mobile, este juego no se verá nada a lo que ya estábamos acostumbrados la cámara estará de forma cenital y todo el juego será más caricaturizado de una forma arcade para esta plataforma.

Algunos de los personajes los podrán identificar con facilidad los fans de entregas pasadas ya que son los mismos, sólo que con una estética dirigida a la caricatura.

¿Dónde se puede jugar este título de bethesda?



Por el momento el videojuego sólo estará disponible para Android en Nueva Zelanda, por un lanzamiento anticipado, así que el resto tendrá que esperar para poder probar esta nueva entrega, tendremos que esperar a un lanzamiento global para poder disfrutar de esta magnífica apuesta de Doom en plataforma Mobile.

Esta nueva entrega, se convertirá en algo nunca antes visto en la historia de la saga.

En el juego tendrás que abrirte paso a disparos en reconocidos mapas de entregas pasadas, peleando contra jefes y enemigos conocidos, además los usuarios podrán experimentar Mighty Doom de forma vertical en su smartphone.

Bethesda es muy conocida por la entrega de múltiples juegos memorables como Fall Out, The Evil Within, Doom Ethernal, entre otros. Una vez el título sea lanzado esperemos que llene todas las espectativas de los fans de la compañía y se pueda conviertir en otra aclamada entrega de la franquicia.