Call of Duty tendrá una nueva entrega este año

Luego de muchos rumores sobre la nueva entrega de Activision, se confirmó la fecha de lanzamiento en un evento de Warzone, el Call of Duty Vanguard.

El nuevo videojuego de esta ya histórica saga de disparos con ambientación en la segunda guerra mundial, verá la luz el próximo 5 de noviembre de 2021 y estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Call of Duty Vanguard es la nueva joya de Activision, el cual fue desarrollado por el estudio Sledgehammer Games.

En el tráiler oficial de Call of Duty: Vanguard se puede observar lo que sería uno de los mayores éxitos de la franquicia de Activision; y es que, el adelanto, tuvo un gran alcance, dejando ver que hay demasiada expectación por parte de la comunidad.

Esta entrega tendrá como temática la segunda guerra mundial (al igual que sus antecesores) en donde todas las acciones están enfocadas en la formación de las fuerzas especiales. Aunado a esto, también contará con un modo multijugador que hasta el momento contendrá 20 mapas para elegir, así como el juego Champion Hill; además, habrá una serie de partidos con formato de torneo en el que se podrá jugar 1 vs 1, 2 vs 2 y 3 vs 3.

Las versiones del videojuego para PlayStation 5 y Xbox Series X tendrá un mejor funcionamiento que en consolas de cuarta generación, ya que, aprovechará las mejoras; además de que también poseerá mejores gráficos para PC.

Finalmente, la nueva entrega del Call of Duty hará uso de la tecnología del Dualsense en el caso de la última consola de la PlayStation, siendo uno de los más grandes valores agregados que brindará la edición en la consola de Sony.