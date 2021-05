PUBG Agregará respawns, nuevos mapas y armas

Están llegando toneladas de cambios al mundo de PUBG, según el último blog de PUBG Dev Plan en Steam Workshop.

El mapa Miramar se está renovando significativamente en términos de iluminación y terreno. La iluminación siempre pareció demasiado lúgubre y oscura para el mediodía en un desierto y la renovación contribuirá en gran medida a iluminar algunos de esos rincones oscuros que, de manera realista, no deberían existir. Además, el mapa debería tener un quad exclusivo para él, así como un rifle de francotirador anti-vehículo que no se pueda recargar.

Pronto habrá un par de mapas nuevos con un par de ajustes interesantes. Codename: Kiki y Codename: Tiger llegará a PUBG a finales de 2021 / principios de 2022, y Tiger es especialmente interesante. Apex Legends, irónicamente creado por Respawn, fue el primer battle royale en incorporar la idea de reaparecer. PUBG parece estar jugando más con esa idea y llegando a probarla abiertamente en Tiger. Según el blog, también parece que se agregarán continuamente nuevas ideas a Tiger, convirtiéndolo en una especie de mapa de prueba para nuevas adiciones al juego.

Kiki contará con “laboratorios subterráneos misteriosos,enormes rascacielos, tierras pantanosas,subterráneos a edificios submarinos” que parece un desafío absurdo para hacer que funcione. Los mapas de ocho contra ocho (los más grandes en el grupo de mapas) son los que hacen que PUBG sea único. El aspecto de supervivencia y la tensión son diferentes a sus trepidantes juegos hermanos de Battle Royale. PUBG parece estar jugando con los aspectos queridos de otros juegos sin dejar de ser fiel a su base de jugadores principal, que adoran el título por los aspectos de supervivencia, no por el frenético combate de disparos.

