Club Pachuca crea alianza con PSG que apuesta por el mundo de los esports

El Club Pachuca apuesta por el mundo de los deportes electrónicos, esta vez con una alianza nada más y nada menos que con París Saint Germain, esta colaboración fortalecerá su proyecto de esports comenzado hace un año, con el que busca convertir a su equipo en referente de diferentes escena competitivas en México.

Así como el en máximo circuito del futbol profesional de nuestro país, Pachuca comenzará una gran labor en conjunto con PSG para formar a jugadores con potencial en diferentes videojuegos como FIFA, única escena en la que participan en una liga oficial; League of Legends, Call of Duty, Clash Royale, Rainbow Six y Fortnite.

“Desde hace un año iniciamos con la planeación del proyecto, buscamos a distintos equipos que ya tuvieran división de esports para que nos asesoren y el primero que nos contestó fue el PSG”, comentó el director de mercadotécnica del Pachuca, Gil Marines a Efe, ayer sábado 9 de enero.

La experiencia de PSG esports en diferentes competencias profesionales ayudará a Esports Pachuca a la planificación y creación correcta de las diferentes plantillas y cuerpos técnicos de sus equipos; a una búsqueda de nuevos talento más efectiva, a la elección de videojuegos para incursionar y a visualizar la importancia de los esports a futuro.

“Lo que más hemos aprendido del PSG es su organización, tienen un trabajo avanzado, contratan a gamers de otros países para que participen en sus equipos, van un paso adelante que nosotros en México”, explicó Marines.

Entusiasma ver a equipos como Club Pachuca que se interesen en los esports y que trabajen para abrirse paso en el mundo de los deportes electrónicos. El equipo del Estado de Hidalgo quiere iniciar su proceso en las competencias y en el ámbito académico con su Universidad del Futbol.

“En 10 años queremos tener a las mejores fuerzas básicas de gamers en el país, como ahora lo somos en el fútbol de donde han salido talentos como Hirving Lozano (delantero del Nápoles italiano) y Héctor Herrera (Atlético de Madrid)", concluyó Marines.