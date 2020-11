Cuenta oficial de Neymar Jr es baneada en Twitch

O pai ta on mais uma vez! Entra lá e manda um salve, bora pros games 🤪https://t.co/amWeF01kXchttps://t.co/amWeF01kXchttps://t.co/amWeF01kXc



The father is on 🇺🇸

El padre esta en linea 🇪🇸

Le père est sur 🇫🇷