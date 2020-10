Sergio “Kun” Agüero apuesta por los deportes electrónicos y presenta a su equipo

El delantero de Manchester City Sergio “Kun” Aguero apostó por el mundo de los deportes electrónicos e hizo oficial a su nuevo equpo profesional de esports llamado Krú, con esta revelación se cumplen los rumores que ponían al argentino en la escena de diferentes competiciones de videojuegos profecionalmente.

La intención inicial del “Kun” con su equipo profesional es pisar fuerte en la competiciones de FIFA 21 y posteriormente abrise camino en títulos más reconocidos cómo lo son League of Legends y CS:GO.

Creamos KRÜ porque quiero que disfruten de lo que hacemos. Yo vivo del fútbol pero además lo disfruto y me encanta. Cuando uno es feliz trabajando, eso se siente, se ve y nos da la oportunidad de hacer feliz a mucha gente con lo que hacemos. Quiero que todos los que se sumen a KRÜ amen lo que hacen, que se sientan cómodos. Impulsarlos y ayudarlos a cumplir sus sueños. Estoy feliz de estar en la mejor plataforma, Twitch, y la que más acompaña al gaming. Se vienen sorpresas, muchos proyectos juntos y estoy agradecido del trato que me han dado desde el primer día. Se vienen grandes cosas comentó Aguero.

Aguero ha estado inmiscuido con el universo de los videojuego y ha tenido éxito en sus transmisiones en Twitch, dónde ha demostrado que sabe usar su control en juegos cómo FIFA 20, Among US, Fall Guys, Call of Duty: WarZone, entre otros.