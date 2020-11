TOP 10: Los títulos más recomendados para jugar en Xbox X

En Azteca esports nos dimos a la tarea de investigar cuales podrían ser algunos de los mejores títulos para que disfrutes de tu nueva consola al máximo.

Si bien es cierto que esta ‘navecita’ promete cambiar la definición de la palabra velocidad, también es escencial poder tener con que darle de comer. Imagínate que tienes un coche viejo con motor de un super auto. ¿Sería imposible disfrutarlo completamente no?

¿Qué tiene de nuevo el Xbox X?

Como ya muchos saben, los cambios a primera vista en el diseño físico son notables y hasta han sido motivo para los creativos de las redes sociales generando un fenómeno que terminó en la creación de un refrigerador único para la conocida estrella del rap Snoop Dogg.

Si vamos a sus entrañas podremos descubrir un procesador completamente regenerado y de última generación, pero sin duda, uno de los cambios más significativos y estandarte de este nuevo ‘juguetito’ es la definición con la que promete acaparar el mercado haciendo efectivo el poder del 4K.

¿Qué juegos me ofrecen la experiencia completa?

1. Destiny 2

2. Ori y la voluntad de los Wisps

3. FIFA 21

4. Gears of War (Cualquiera)

5. The Witcher 3: Wild Hunt

6. Watch Dogs: Legion

7. Halo: The Master Chief Collection

8. Assassin’s Creed Valhalla

9. Ninja Gaiden II



10. Fallout: New Vegas

Estos son solo varios títulos que estarán disponibles, algunos en sus versiones beta durante y posterior al lanzamiento del nuevo Xbox X y Xbox S, que a nuestro parecer ofrecen una experiencia completa al usuario en cuanto a la trama y optimización de acuerdo a las mejoras en cada una de las consolas. Tratamos de hacer una lista de lo más jugado y también lo más popular a opinión de los expertos.

No te pierdas el lanzamiento oficial de la nueva generación de consolas a cargo de Microsoft desde su página oficial y sigue todos los detalles solo en Azteca esports.