Tv Azteca transmitirá la Liga Latinoamérica de League of Legends en televisión abierta

Después de un largo tiempo de no ver a los equipos latinoamericanos competir en ligas oficiales, la máxima competencia del circuito profesional de League of Legends Latinoamérica vuelve a ver la luz durante el primer mes de 2021 con la participación de: Estral esports y KLG como nuevas incorporaciones a la lista que ya estaba consolidada en la LLA con: Isurus, All Kinghts, Xten, Furious Gaming, Infinity esports y el actual campeón Rainbow 7.

Podrás disfrutar de cada jugada a través de las cuentas oficiales de Azteca esports en Facebook, Twitter, Twitch, Instagram y YouTube a partir del 30 de enero con contenidos exclusivos de cada plataforma como entrevistas a los jugadores y coaches, dinámicas, interacciónes en vivo y más.

League of Legends tiene un espacio importante en televisión abierta

Gracias a la iniciativa de Tv Azteca, la transmisión de los deportes electrónicos a través de una señal de televisión abierta ahora será una realidad, y si bien es cierto que no somos los primeros en hacerlo, el equipo de narración conformado por Pablo de Rubens, Edward Crush y Zombyra narrando play by play, han logrado colarse hasta los primeros lugares de popularidad dentro de la comunidad amante de los esports pues gracias al carisma y gran empatía con lo profesionales, Azteca esports ahora es un referente a seguir.

Desde esta temporada, Tv Azteca ofrece un aplio espectro de posibilidades para entretenerte y una de ellas es la novedad para esta temporada de primavera 2021. Sigue a través del canal A+ 7.2 de tu servicio de televisión local el ‘talk show’ referente al mundo del competitivo profesional de League of Legends conocido como: ‘Desde el nexo’, programa de discusión y análisis que se consolidó durante 2020 como uno de los más exitosos en redes sociales gracias a la participación de la comunidad en conjunto con los profesionales de la escena latinoamericana y ahora evoluciona en una versión totalmente recargada, pues a diferencia de lo que podrás encontrar en redes sociales todos los lunes a las 18:00 hrs., esta será una entrega dedicada exclusivamente a desmenuzar la jornada venidera día a día para que puedas sentarte frente a tu set y ver con mayor conocimiento las partidas de la #LLA.

Sigue a detalle el arranque de la Liga Latinoamérica de League of Legends a través de las pantallas del canal A+ (7.2) a las 16:00 hrs cada fin de semana desde este sábado 30 de enero y terminando nos movemos a las redes oficiales de @tvaztecaesports a las 17:00 hrs.