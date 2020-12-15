En su primer Major, A Lim Kim gana el Abierto Femenil de los Estados Unidos

HOUSTON, TEXAS.- En su debut en un Major, A Lim Kim se ha convertido en una gran campeona. La joven de 25 años de edad, originaria de la República de Corea registró birdies en sus últimos tres hoyos en el campo Cypress Creek del complejo del Champions Golf Club para totalizar 281 golpes, tres bajo par y ganar el U.S. Women’s Open.

Lim es la séptima jugadora en hacer una remontada de cinco golpes en la ronda final para ganar el Abierto Femenil de los Estados Unidos, y la primera desde Annika Sorenstam en 1995 en The Broadmoor. También es la primera jugadora desde Eun Hee Ji en 2009 en hacer birdie en el hoyo final para una victoria de un golpe.

La número uno del ranking mundial, Jin Young Ko, y la líder de la primera ronda Amy Olson, jugando con el corazón apesadumbrado después de la muerte repentina de su suegro el sábado, empataron en el segundo lugar con dos bajo par, con la líder de la tercera ronda Hinako Shibuno tercer lugar en solitario en menos uno. La ronda final se completó el lunes después de que el viento torrencial y la lluvia del domingo hicieran que la USGA suspendiera el juego debido a las condiciones del campo y condiciones climáticas peligrosas.

La victoria de Kim llegó en su primera aparición en un campeonato importante. Con la victoria, es elegible para aceptar membresía inmediata en el LPGA Tour.

“Me siento muy honrada de ganar la edición 75 del U.S. Women’s Open. Todavía no puedo asimilar que soy la campeona, pero se siente diferente ganar el torneo aquí ”, dijo Kim, quien recibió una llamada de FaceTime de felicitación de su ídolo Annika Sorenstam mientras realizaba sus actividades posteriores a la victoria. “De vuelta en Corea, el estilo y el ambiente son diferentes. Pero estoy muy contenta, y debido al COVID-19 tuvimos muchas dificultades, pero me alegro de haber conseguido el triunfo en Houston. Fue una gran victoria ".

Participación mexicana

Con un marcador de 295 golpes, 11 arriba de par, la golfista capitalina Gaby López finalizó empatada en la posición 46, mientras que la originaria de Pachuca, Hidalgo, María Fassi no pasó el corte.