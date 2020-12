Complicado inicio para López y Fassi en el Abierto Femenil de los Estados Unidos

Here's a look at the leaders through 18 holes at the 75th #USWomensOpen.



1. @AmyOlsonGolf -4

T-2. Hinako Shibuno -3

T-2. @MJutanugarn -3

T-2. A Lim Kim -3

T-5. Seven Tied -2



