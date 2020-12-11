Complicado inicio para López y Fassi en el Abierto Femenil de los Estados Unidos

HOUSTON, TEXAS.- Un comienzo adverso fue el que experimentaron hoy las golfistas mexicanas Gaby López y María Fassi en la ronda inaugural de la edición 75 del U.S. Women’s Open uno de los cinco torneos Major del golf femenil que se desarrolla en el Champions Golf Club y que reparte una bolsa de cinco millones y medio de dólares.

La capitalina López tuvo una ronda de altibajos de 74 golpes, tres arriba de par, producto de birdies en los hoyos ocho, nueve, 13, por bogeys en el seis, 15 y 18, además de un doble bogey en la bandera del siete, actuación que la situó empatada el casillero 75 de la justa texana.

Por su parte la originaria de Pachuca, Hidalgo, Fassi firmó una tarjeta de 83 impactos, 12 arriba de par con birdies en el uno, 15 y 18, bogeys en el seis, siete y 13, doble bogey en el dos, tres y 17, además de triples bogeys en el cinco y 14, por lo que se colocó en la posición 154.

Con un marcador de 67 golpes, cuatro bajo par, la líder de la competencia es la estadounidense Amy Olson. La nacida en Dakota del Norte, embocó birdies en los hoyos uno, ocho y 17, por bogey en el 11 además de un hole in one en la bandera del 16, par 3, de 139 yardas.

Se rezaga la campeona defensora

Empatadas en el tercer sitio con un score de 68 strokes, tres menos se colocaron la japonesa Hinako Shibuno, Moriya Jutanugarn y la coreana A Lim Kin. Cabe recordar que en la edición de 2019 Jeongeun Lee6 (E55), se convirtió en ganadora por primera vez con una victoria de dos golpes sobre So Yeon Ryu, Lexi Thompson y Angel Yin en el Country Club de Charleston en Carolina del Sur. También se convirtió en la decimotercera jugadora en ganar un Major en su temporada de novato en el LPGA Tour, su primer paso en el camino para ganar los honores de Novata del Año 2019.