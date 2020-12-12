Libra el corte mexicana Gaby López en el U.S. Women’s Open en Houston, Texas

HOUSTON, TEXAS.- La libró. Un segundo recorrido de 71 impactos para un total de 145, tres arriba de par, ayudó para que la golfista mexicana Gaby López superara el corte de la edición 75 del U.S. Women’s Open, uno de los cinco Majors del golf femenil que organiza la United States Golf Association (USGA).

La ronda del día de hoy de la capitalina incluyó birdies en el hoyo seis, ocho, 15 y 17, por bogeys en el tres y 18, por doble bogey en la bandera del diez. Gracias a esa actuación, la golfista de 27 años de edad se colocó empatada en el sitio 47 junto con otras 20 jugadoras entre ellas las estrellas Brooke Henderson de Canadá y la estadounidense Jessica Korda.

Por su parte la hidalguense María Fassi quien disputó su cuarto Abierto Femenil de los Estados Unidos, falló el corte al registrar rondas de 83 y 74 para un total de 157 impactos, 15 arriba del par de campo.

En 2019, en el Woburn Golf Club de Inglaterra, la japonesa Hinako Shibuno, apodada La Cenicienta Sonriente por su sonrisa siempre presente, encontró su zapatilla de cristal al capturar el título del Abierto Femenino de AIG. Poco más de un año después, Shibuno se acerca cada vez más a un segundo momento de cuento de hadas. Hoy, la joven de 22 años registró un 4 bajo 67 en el campo Jackrabbit Course de Champions Golf Club y sacó tres golpes de ventaja en el torneo con un -7 en general.

“Hoy mis golpes de salida encontraron el rough con más frecuencia. Sin embargo, mis segundos golpes fueron bastante estables y capaces de hacer par en los greenes”, dijo Shibuno, quien tuvo seis birdies y dos bogeys el viernes. “Así que mi golf de hoy fue bastante seguro y en condiciones estables. Al mismo tiempo, en lo que respecta a la posibilidad de un birdie, mi putt fue bastante bueno.

Lograría una hazaña

Si Shibuno puede salir victoriosa el domingo, se uniría a Se Ri Pak e In Gee Chun como las únicas jugadoras en la historia en ganar Majors como sus dos primeros títulos del LPGA Tour. Pak ganó sus títulos en el PGA Women’s Championship de 1998 y en el U.S. Women’s Open de 1998, mientras que Chun ganó el U.S. Women’s Open de 2015 y el Evian Championship de 2016.