Abraham Ancer y Carlos Ortiz imponen condiciones

Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz impusieron condiciones en el primer día del Dell Techologies Match Play, que se celebra en el Austin Country Club, de Austin, Texas. Ambos golfistas sumaron un punto en sus respectivos grupos.

Este certamen es diferente a la mayoría. Cuando normalmente se enfrentan todos contra todos, aquí se miden uno a uno los jugadores, dentro de 16 grupos con cuatro golfistas cada uno. El mejor de cada llave avanzará a la fase final que se disputará el fin de semana. El principio es el mismo, poner la pelota en el hoyo con los menos golpes posibles.

Carlos Ortiz se encuentra en el grupo 10, donde este miércoles se midió a su primer rival, el japonés Hideki Matsuyama, al que venció para sumar su primer punto. El nacido en nuestro país impuso condiciones desde los primeros dos hoyos, para irse dos golpes por debajo del nipón. En el nueve tomó ventaja de tres golpes debajo y en el 11 se separó a cuatro, para firmar su primer triunfo de la semana.

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Mañana se medirá ante el estadounidense Patrick Cantlay, quien viene de ganar ante su compatriota Brian Harman.

Por su parte, Abraham Ancer sumó su primer punto tras vencer por tres golpes de diferencia al austriaco Bernd Wiesberger. El mexicano no tuvo piedad y desde los primeros cinco hoyos sacó la ventaja con la que selló el triunfo. Incluso llegó a ponerse a cinco golpes de diferencia en el hoyo 12.

Este jueves se medirá al estadounidense Kevin Streelman, quien también viene de ganarle al noruego Viktor Hovland, alrededor de las 11:53 de la mañana.

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Sin sorpresas en el primer día

Los tres mejores del ranking mundial, Dustin Jonhson, Justin Thomas y el español Jon Rahm, también ganaron en el primer día en Austin. El número 1, Johnson, tuvo un poco de problemas, pero al final pudo ganar por diferencia de dos golpes. El único resultado que parece fuera de lo común, sería la derrota del estadounidense Collin Morikawa, cuarto del mundo, quien perdió ante su compatriota J.T. Poston, que está clasificado como 63.

La actividad de la segunda ronda inicia este jueves, a las 9:30 de la mañana, cuando Carlos Ortiz salga a jugar en el Dell Techologies Match Play.