Asciende posiciones Abraham Ancer en la ronda sabatina del Mayakoba Golf Classic

RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO.- En su segunda ronda al hilo libre de bogeys, el golfista mexicano Abraham Ancer se metió al top 15 momentáneamente del Mayakoba Golf Classic, fecha del PGA TOUR que tiene como escenario del Club de Golf El Camaleón y la cual mañana llegará a su fin.

Ancer quien salió el día de hoy por el back nine, registró birdies en los hoyos 13, 14, uno, dos, tres y siete, desempeño que lo llevó a ascender más de 20 posiciones con respecto a la jornada de ayer. Al finalizar su recorrido, el “Turco” compartía el sitio 11 de la competencia al registrar recorridos de 72, 67 y 65, para un total de 204 impactos, nueve bajo par.

De las mejores rondas que van al momento es la que registró Justin Thomas. El estadounidense firmó una tarjeta de 62 impactos, para ponerse con un acumulado de 201 impactos 12 por debajo del par de campo. La ronda de Thomas incluyó nueve birdies por ningún un bogey.

El tiro de lo que va del día lo protagonizó el también originario del país de las barras y las estrellas Tony Finau. El originario de Salt Lake City, Utah y ganador del Puerto Rico Open at Coco Beach en 2016 del PGA TOUR, embocó un hole in one en el hoyo cuatro de El Camaleón, hecho que lo ayudó a estar en la contienda por el torneo que reparte una bolsa de siete millones 200 mil dólares.

Se van dos estrellas

Muy temprano por la mañana se confirmó que los estadounidenses Brooks Koepka y Rickie Fowler no habían pasado el corte. Tanto Koepka como Fowler, no pudieron descifrar el trazado par 71, de 7 mil 17 yardas diseñado por el gran “Tiburón Blanco” e integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial el australiano Greg Norman, por lo que tendrán que disfrutar de lo que resta su estancia en nuestro país descansando en una de las playas de Quintana Roo.