Albane Valenzuela será la anfitriona de un torneo de la American Junior Golf Association

La American Junior Golf Association (AJGA), anunció un nuevo torneo femenino en honor del Memorial Day de los Caídos, el cual se llamará Under Armour / Albane Valenzuela Girls Championship que se celebrará en el Longbow Golf Club cerca de Phoenix, Arizona, del 27 al 30 de mayo.

Albane Valenzuela quien representa a Suiza pero que cuenta también con la nacionalidad mexicana, se une a sus compañeras del LPGA Tour Annika Sorenstam, Alison Lee, Sung Hyun Park, Se Ri Pak, Stacy Lewis y Marina Alex, al prestar su nombre a un importante torneo de golf juvenil.

El Under Armour / Albane Valenzuela Girls Championship, ofrecerá un mínimo de 120 puntos del Ranking Rolex AJGA y será reconocido por el Ranking Mundial de Golf Amateur. La ronda de práctica y una clasificatoria se llevarán a cabo el jueves 27 de mayo para iniciar el torneo de 54 hoyos del viernes 28 al domingo 30 de mayo.

"Estamos muy emocionados de ofrecer una oportunidad altamente competitiva para las niñas con el liderazgo de Albane Valenzuela", dijo Jason Etzen, director comercial de AJGA. “Con el apoyo de los socios Under Armour y Longbow Golf Club, este torneo continúa ampliando las oportunidades críticas de juego para las niñas. Estamos muy contentos de celebrar un modelo femenino fuerte a quien le apasiona retribuir”.

Albane Valenzuela, el atleta más joven y una de las tres aficionadas en calificar para representar a Suiza en los Juegos Olímpicos de 2016, compiló un exitoso currículum juvenil, universitario y amateur.

Ha sido dos veces finalista femenina amateur de Estados Unidos, ganó la Orden de Mérito Femenina y Juvenil de Suiza en 2013, 2014, 2015, empató como la mejor amateur en el ANA Inspiration 2016, fue la mejor amateur en el Evian Championship de 2019, ganó el Spanish International Amateur en 2015 y el Swiss International Amateur 2014.

No puede esperar para el torneo

“Me siento muy honrada de asociarme con Under Armour y traer un Campeonato de Chicas AJGA al calendario este año. El golf junior, y la AJGA en particular, jugaron un papel muy importante para ayudar a dar forma a lo que soy como jugador y persona. Retribuir a través del deporte del golf siempre ha sido un enfoque para mí, y este torneo será una gran oportunidad para que las jugadoras internacionales muestren sus habilidades. No puedo esperar para dar la bienvenida a algunas de las mejores golfistas jóvenes del mundo en Arizona en mayo”, dijo Albane Valenzuela.