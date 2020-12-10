La leyenda Annika Sorenstam presidirá la Federación Internacional de Golf

LAUSANA, SUIZA- Hace unos días, la Junta Directiva de la International Golf Federation (IGT) convocó a una reunión virtual centrada en la planificación estratégica a largo plazo y el progreso hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 del próximo verano.

Dicha reunión que originalmente estaba programada para realizarse en las oficinas del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana, se movió en línea debido al impacto continuo del COVID-19.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se dirigió a la Junta sobre el estatur del movimiento olímpico y luego le siguió el director deportivo del COI, Kit McConnell, quien proporcionó actualizaciones y respondió preguntas sobre los preparativos para Tokio.

El mensaje general fue de determinación y confianza en que la competencia olímpica se desarrollará según lo programado, con especial énfasis en la salud, la seguridad y la simplificación y reducción de la complejidad de los Juegos. La Junta expresó su apoyo y un compromiso compartido para ofrecer la competencia de golf con seguridad para los atletas y todos los involucrados como una prioridad.

Durante su presentación al comienzo de la reunión, Bach reconoció y agradeció al presidente saliente de IGF, Peter Dawson, por sus 10 años de liderazgo y servicio. Dawson notificó a la Junta que no buscaría una nueva designación cuando su mandato actual de dos años expire al final del año.

A la luz de la decisión de Dawson, la Junta de IGF eligió a la sueca Annika Sorenstam como Presidenta de IGF, a partir del 1 de enero de 2021.

“Ha sido un gran placer y un privilegio servir como presidente de IGF”, dijo Dawson. “La reincorporación del golf al programa olímpico fue un hito para nuestro deporte y fue una verdadera emoción presenciar nuestro regreso en Río 2016. Nuestro estatus olímpico ha sido un fuerte catalizador para incrementar la cooperación y coordinación entre las principales organizaciones del golf y se ha fortalecido significativamente los lazos entre el IGF y nuestras Federaciones Nacionales.

“Mi agradecimiento a tantas personas en el golf y en la familia olímpica por su apoyo durante los últimos 10 años”, agregó. “Su ayuda y buena voluntad han sido invaluables. Le deseo a mi sucesora, Annika Sorenstam, mucho éxito. La IGF no podría estar en mejores manos ”.

Agradecen a Presidente saliente

El presidente de la junta de IGF, Jay Monahan, elogió a Dawson por su década de servicio en el IGF.

"En nombre de la Junta de IGF, quiero extender nuestro más sincero agradecimiento a Peter por el excelente trabajo que ha realizado durante la última década en nombre de la IGF, incluida la ayuda para asegurar el regreso exitoso del golf a los Juegos Olímpicos", dijo Monahan. , Comisionado del PGA TOUR. “Peter ha tenido una carrera distinguida dedicada al crecimiento del golf y el IGF ha tenido la suerte de tenerlo como un defensor tan fuerte.

“Con la inminente partida de Peter, estamos encantados de tener a alguien tan consumado y respetado universalmente como Annika Sorenstam para asumir el cargo de presidenta de IGF. Como talento generacional en el golf femenino, Annika jugó un papel destacado en la exitosa candidatura olímpica del golf al servir como Embajadora Global con Jack Nicklaus y, desde que se retiró de la competencia, se ha dedicado a promover el golf femenino en todos los niveles a través de su fundación. Ella es la persona ideal para suceder a Peter en este puesto ".

"Peter hizo un gran trabajo los últimos 10 años como presidente de IGF y me siento honrado de que me hayan pedido que lo suceda", dijo Sorenstam. “Como jugadora internacional, tener golf en los Juegos Olímpicos significa mucho para mí y para nuestro deporte. Tengo muchas ganas de trabajar con la Junta, el COI y los órganos rectores del golf en sus esfuerzos por seguir haciendo crecer el juego a nivel mundial ".