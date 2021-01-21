Mañana arranca el LPGA TOUR y la mexicana Gaby López busca refrendar su título

Este jueves arranca la actividad en el golf femenil de la LPGA con el Diamond Resorts Tournament of Championship, que se disputará del 21 al 24 de enero en Orlando, Florida donde la mexicana Gaby López es una de las favoritas para llevarse el título.

La mexicana Gaby López es la actual campeona del torneo y a pesar de que este es su segundo título en el LPGA Tour, será la primera vez que busca refrendar su título.

Esto debido a que el COVID-19 impidió que se realizara el Torneo de Blue Bay en China donde defendería su primer título.

El Diamond Resorts Tournament of Championship sólo lo pueden disputar las campeonas de la gira por lo que es bastante exclusivo y eso eleva el nivel de competencia y la bolsa del torneo en Lake Buenavista, Florida es de un millón 200 mil dólares el cual se repartirá entre 25 jugadoras de máximo nivel.

La mexicana de 27 años será la última en salir junto a la inglesa Bronte Law a las 9:50am, hora de Florida. Definitivamente hay mucha esperanza e ilusión puesta en la golfista mexicana ya que durante todo el 2020 se estuvo preparando para poder mantener este título en sus manos y seguir demostrando que tiene el nivel para ser de las mejores golfistas del mundo, algo que México ya vivió con Lorena Ochoa hace algunos años.

Pero por qué no soñar con volverlo a vivir de la mano de Gaby López

Así es como arranca la temporada 2021 para la mexicana, que seguramente dará mucho de qué hablar, ya se encuentra en su mejor nivel.

“El golf te enseñará a ser amable y respetuosa contigo misma. Y te hará trabajar duro para lograr tus sueños”, dijo López.

El Major en la mira

Tras concluir este torneo habrá algunas semanas de descanso para arrancar el siguiente compromiso en la LPGA con el ANA Inspiration que se realizará en California del 1 al 4 de abril en el Mission Hills Country Club de Rancho Mirage, donde la bolsa aumentará a 3.1 millones de dólares.

Renata Ibarraran

@renibor