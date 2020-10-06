Por contingencia sanitaria cancelan el Latin America Amateur Championship

LIMA, PERÚ.- El Latin America Amateur Championship 2021 ha sido cancelado debido a las complicaciones presentadas por la pandemia de COVID-19.

El LAAC, organizado por la USGA, The R&A y el Masters Tournament, estaba programado para jugarse del 14 al 17 de enero de 2021 en el Lima Golf Club en Lima, Perú. Los planes a futuro del campeonato se anunciarán más adelante.

Fundado en 2014 por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en América del Sur, América Central, México y el Caribe. El evento se traslada anualmente a los mejores campos de América Latina y muestra el creciente talento del deporte en la región.

Jugadores destacados del LAAC

Por este certamen han pasado jugadores destacados como el chileno Joaquín Niemann, campeón del LAAC 2018; el colombiano Sebastián Muñoz, Top-10 en el LAAC 2015; y el mexicano Álvaro Ortiz, ganador del LAAC 2019. Niemann compitió en el equipo internacional de la Presidents Cup 2019 y se convirtió en el primer chileno en ganar un evento del PGA TOUR con su victoria en A Military Tribute en The Greenbrier en septiembre de 2019.

En tanto, Muñoz logró su primera victoria en el circuito más importante de Estados Unidos en el Sanderson Farms Championship en 2019 y la pasada temporada quedo octavo en los Playoffs de la FedExCup del PGA TOUR. Mientras que Ortiz se convirtió en el primer jugador de México en competir en el Masters desde 1979 y finalizó como el segundo mejor amateur en el certamen que se disputa en Augusta National.

El torneo daba grandes recompensas

El campeón del LAAC recibe una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open. Además, obtiene exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible, y está exento para la etapa final de clasificación del U.S. Open. Asimismo, el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las fases finales de clasificación para ingresar a The Open y al U.S. Open.