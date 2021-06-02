Confirman a Carlos Ortiz y Abraham Ancer para Juegos Olímpicos

La Federación Mexicana de Golf confirmó a Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Gaby López y María Fassi como los golfistas aztecas que, hasta el momento, tienen asegurado su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

México es el país latinoamericano que más golfistas aportará en la máxima justa deportiva y donde se tiene grandes posibilidades de medalla.

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“Estamos muy muy contentos en Federación porque somos el país latinoamericano que más jugadores mete a Juegos Olímpicos, eso nos da liderazgo en la región e inclusive en varias partes del mundo, somos de los pocos países del mundo que mete de cuatro o más jugadores y eso nos pone en un lugar diferente dentro del golf a nivel mundial y por supuesto comentarles a todos que yo no participé en lo particular si creo que nuestros jugadores tienen muchas posibilidades de ganar medalla tanto en hombres como en mujeres”, aseguró Ing. Fernando Lemmen-Meyer, Presidente de la AGVM.

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La delegación que asistirá a los Juegos Olímpicos está integrada, de acuerdo a lo que es la clasificación para el Torneo Olímpico, donde sobresale el tamaulipeco Abraham Ancer quien se ubica en la décima posición, mientras que el tapatío Carlos Ortíz, quien tuvo un 2020 fenomenal donde entró a la historia del golf mexicano luego de entrar a la historia tras coronarse campeón del Viviant Houston Open del PGA Tour, se encuentra sembrado el lugar 23 de la clasificación.

Esperanza de podio para México en Tokyo 2020

El Presidente de la Federación Mexicana de Golf Jorge Robledo también mostró su optimismo de que los golfistas mexicanos se suban al podio en Tokio 2020.

“Como bien lo dice Fernando, básicamente somos el país latinoamericano que tendrá cuatro representantes en los Juegos Olímpicos y como bien dice Fernando muy pocos países tendrán a cuatro jugadores así que tenemos una mayor cantidad de posibilidades de estar en el medallero, nada más decía nada más deseamos todos que están en el medallero y ojalá ese día se crucen todos los astros para que te vamos a nuestros jugadores en las mejores condiciones y obviamente tengan una gran participación”, agregó Jorge Robledo.

