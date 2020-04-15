Con o sin público el PGA Championship se llevará a cabo

PALM BEACH GARDENS, FLORIDA.- El PGA Championship, uno de los cuatro torneos Major del golf profesional, se realizará con o sin público, o incluso fuera de su sede inicial, a causa de la pandemia mundial de COVID-19.

La fecha original del torneo estaba fijada del 14 al 17 de mayo y fue reprogramado del 3 al 9 de agosto, en la misma sede del Harding Parken San Francisco, California.

Seth Waugh, presidente ejecutivo de la PGA of America, dijo en una entrevista de radio que esas son las opciones para organizar y cumplir con la realización del torneo.

Ante lo impredecible del comportamiento del COVID-19, que tiene infectadas a 614 mil personas y más de 26 mil fallecidas en territorio estadounidense, Seth Waugh comentó que su deseo es que haya público, como es normal en cada competencia.

Sin embargo, si la forma más segura o la única es sin público, así será en la misma fecha y escenario, y se convertirá en un evento que podrá ser visto a través de la transmisión por televisión, porque además “el mundo está hambriento de entretenimiento, particularmente de los deportes”.

Este torneo también depende de las regulaciones del gobierno de California, en cuanto a la apertura de los clubes de golf, por lo cual, aunque no es una posibilidad fija, sí existe en el panorama un cambio de sede, para que el PGA Championship se realice este año.

Esta pandemia provocó la suspensión de varios torneos y todos los involucrados en la organización de los mismos ya hicieron una recalendarización, pero ante la reducción de los días, fue cancelado The Open Championship, uno de los cuatro "Majors" del año.

