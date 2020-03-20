En pausa los rankings mundiales de golf

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ranking Oficial Mundial de Golf(OWGR, siglas en inglés) que encabeza Rory McIlroy y el Ranking Mundial de Golf FemenilRolex (WWGR) anunciaron este viernes que también suspenden sus clasificaciones a causa del COVID-19.

Esta pandemia mundial originó la suspensión de actividades en todos los circuitos de la PGA Toury la LPGA Tour, por lo cual, evidentemente, no hay manera de contabilizar estadísticas si las mismas no existen.

Los consejos de ambos rankings indicaron que ambas clasificaciones fueron congeladas en la semana 11, que finalizó el 15 de este mes, y seguirá de cerca el impacto del COVID-19 en el mundo golfístico.

Abundó que a su debido tiempo hará un anuncio sobre la reanudación de la clasificación, concluye el comunicado de este organismo que tiene su sede en Surrey, Inglaterra.

En este sentido, la Federación Internacional de Golfexplicó en una tarjeta informativa que apoya la congelación inmediata de ambas clasificaciones mundiales que definirán los ganadores de plazas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La Federación Internacional de Golf explicó que la clasificación para Tokio 2020 empezó el 1 de julio de 2018 y concluirá el 22 de junio próximo para los hombres, y del 8 de julio de 2018 y hasta el 29 de junio en damas.

En el ranking mundial varonil se encuentra el mexicano Abraham Anceren el puesto 29 y Carlos Ortizen el 129, como los más destacados en su rama, mientras que en damas están Gaby Lópezy María Fassise ubican en las posiciones 42 y 239, respectivamente.

Sobre la clasificación para Tokio 2020, están Abraham Ancer (17 en el ranking olímpico) y Carlos Ortiz (43) en la zona de la obtención de la plaza, al igual que Gaby López (22) y María Fassi (47).

