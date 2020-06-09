Graduados de PGA TOUR Latinoamérica con deseos de retornar al Korn Ferry Tour

WEST PALM BEACH, FLORIDA.- Luego de tres meses de pausa debido a la crisis provocada por el COVID-19, el Korn Ferry Tour retoma su calendario 2020 esta semana. Aunque el circuito estadounidense no tendrá una clase de graduados este año (solo los diez primeros jugadores del Listado de Puntos tendrán invitaciones a ciertos eventos del PGA TOUR) , los graduados de PGA TOUR Latinoamérica están listos para volver a la actividad con el pie derecho.

El tres veces campeón en PGA TOUR Latinoamérica y Jugador del Año 2019, el argentino Augusto Núñez viajó desde Argentina a Estados Unidos el pasado 21 de mayo y lo hizo en compañía de su compatriota Nelson Ledesma, actual miembro del PGA TOUR. Ambos han estado todo este tiempo en la Florida preparando lo que será su retorno a la actividad profesional.

“Fue difícil salir del país y como esperábamos las restricciones en el aeropuerto de Miami fueron muy fuertes. La última vez que jugué fue en México cuando el Korn Ferry Tour disputó el evento allá y te sientes algo raro”, sostuvo Núñez, quien actualmente ocupa el puesto No. 24 del ranking.

Otro que está listo para reiniciar la temporada es Jared Wolfe. Aunque en Estados Unidos la cuarentena tuvo ciertas diferencias con respecto a Latinoamérica (la mayoría de campos de golf siguieron abiertos al público), el graduado de PGA TOUR Latinoamérica no se dedicó solo a practicar. Además de jugar varias veces a la semana en el TPC Sawgrass, Jared dividió su tiempo entre su familia y un nuevo trabajo.

