Español Jiménez impone récord en el European Tour

BIRMINGHAM, INGLATERRA.- Con una copa de vino y su característico habano, festejó el español Miguel Ángel Jiménez el hecho de convertirse hoy en el jugador con más apariciones en el European Tour al llegar a 707 torneos en su haber, uno más que el escocés Sam Torrance.

"Es increíble. Nunca piensas, cuando empiezas, lo que vas a conseguir en este deporte. Con el paso de los años tengo algunos récords diferentes, y ahora éste, tras empatar con Sam Torrance la semana pasada", dijo el nacido en Málaga, España, el 5 de enero de 1964.

"Han sido 32 años moviéndome alrededor del mundo jugando en diferentes circuitos. Llegar a este punto y mirar hacia atrás es increíble. Tantos jugadores en estos años. He jugado con Seve Ballesteros -nuestro mentor-, Gary Player, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tiger Woods, Phil Mickelson... Todas las diferentes generaciones. Y ahora con los nuevos que vienen", agregó el “Pisha”, ganador en 21 ocasiones en el European Tour.

Al término de los primeros 18 hoyos, Jiménez con score de 64 golpes, ocho bajo par, se encuentra empatado en la segunda posición del Hero Open que se juega en el Forest of Arden Marriott Hotel & Country Club, de Birmingham, Inglaterra, a dos golpes de distancia de su compatriota Sebastián García-Rodríguez.

