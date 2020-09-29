Gira emergente del PGA TOUR es todo un suceso

LADY LAKE, FLORIDA. – A los oficiales de reglas del LOCALiQ Series les tomó 24 horas más de lo normal hacer los horarios de salida para la primera y segunda ronda del The Challenge at Harbor Hills, sexto evento de calendario oficial del LOCALiQ Series. ¿La razón? Varios de los jugadores del circuito habían viajado hasta Savannah para jugar la clasificación del lunes del Savannah Golf Championship, evento del Korn Ferry Tour.

Una tormenta eléctrica impidió que esa clasificación se disputara con normalidad y muchos de esos jugadores tuvieron que jugar la ronda hasta este martes en horas de la mañana. Esa fue entonces la razón para que los oficiales del LOCALiQ Series se tomaran más tiempo de lo normal para publicar los horarios de salida del torneo.

"Estamos emocionados de ver que cada semana algún miembro de nuestros Tours Internacionales puede jugar en eventos co-sancionados PGA TOUR; ya sea en el LOCALiQ Series, en el PGA TOUR o en el Korn Ferry Tour", dijo Rob Ohno, Vicepresidente Senior de los Tours Internacionales. “Es tanto el talento entre nuestros miembros que cuando alguno tiene la posibilidad de dar un paso hacia adelante, sea jugando un evento del Korn Ferry Tour o uno del PGA TOUR, no solo es genial para ellos, también le abre un cupo a alguno otro jugador para que pueda estar en el field de los torneos del LOCALiQ Series”.

Un ejemplo de ello fue la semana pasada cuando cinco jugadores regulares del LOCALiQ Series, Alex Smalley, Justin Suh, Tommy Cocha y Willy Pumarol, obtuvieron invitaciones para el Corales Puntacana Resort & Club Championship del PGA TOUR. Además, Patrick Cover se clasificó el lunes para el Wichita Open del Korn Ferry Tour. Smalley, Suh y Pumarol superaron el corte en República Dominicana (Smalley y Suh empataron en el puesto 14 y Pumarol empató en el 65). Cover, por su parte, falló el corte en el segundo evento del Korn Ferry Tour que disputaba esta temporada.

Esta semana, el argentino Leandro Marelli, quien compitió la semana pasada en el Jacksonville Championship del LOCALiQ Series, hizo 8-bajo par 64 hoy para ganar uno de los cupos para el Savannah Golf Championship que estaban en juego en el Oakridge Golf Club. En la otra sede del evento de clasificación, el Marshwood Golf Club, Chris Wiatr registró un 63 para ser el medallista de esa sede. Marelli ocupa el puesto No. 17 en la Carrera a las Bahamas, listado de puntos oficial del LOCALiQ Series, mientras que Wiatr ocupa el puesto No. 61.

