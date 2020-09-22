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Fútbol

Raúl Pereda buscará hacer un buen papel en Florida

Con el Jacksonville Championship inicia segunda mitad de la temporada del LOCALiQ Series, gira emergente del PGA TOUR.

El veracruzano Raúl Pereda es el mejor latinoamericano en el LocaliQSeries

Escrito por: Azteca Deportes

JACKSONVILLE, FLORIDA – Luego de un descanso de casi tres semanas, los jugadores del LOCALiQ Series están listos para retomar la actividad del circuito. El Jacksonville Championship da inicio a la segunda mitad del calendario y se jugará a partir de mañana en el Hidden Hills Country Club, un campo que esperó 48 años para volver a albergar un evento afiliado al PGA TOUR.

De igual manera, el Jacksonville Championship también dará inicio al Arcis Golf Florida Swing, una competencia que se disputará en los próximos tres eventos que el LOCALiQ Series desarrolle en Florida (Jacksonville, Lady Lake y Fort Lauderdale). El jugador con mejor rendimiento en esta serie de torneos se quedará con un cheque por $7,500 dólares. Quien finalice segundo se irá con un premio por $2,500 dólares.

Un field de importancia

Los 143 jugadores en competencia esta semana seguirán peleando por escalar posiciones en La Carrera a las Bahamas, listado de puntos del LOCALiQ Series. El ganador de dos eventos y líder de listad, Bryson Nimmer llega a Jacksonville con una ventaja de 756 puntos sobre Hayden Shieh, dos veces subcampeón en lo que va de la temporada. El vencedor en el Jacksonville Championship recibirá 500 puntos. Stoney Crouch, campeón del The Classic at Callaway Gardens, Coopen Musselman, ganador del Invitational at Auburn University Club y Alex Smalley son los otros jugadores ubicados en el top-5 del listado de puntos.

Dos mexicanos entre los mejores 15

El mexicano Raúl Pereda, ubicado en el sexto lugar, es el mejor latinoamericano de la Carrera a las Bahamas. Le siguen el argentino Alejandro Tosti y su compatriota Álvaro Ortiz, quienes aparecen en el puesto 11 y 12, respectivamente.

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